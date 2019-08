Ekstremt episk

Nyheiter

Me lever i ekstreme tider. Me har ekstreme politiske rørsler og ekstreme kjensler. Me har òg eit ekstremt språk, og då er det ikkje berre ufine kommentarfelt og hatytringar eg tenker på. Superlativa har òg vorte suprare. Bra er ikkje godt nok lenger; det må vere fantastisk. Og ei kulturoppleving er ikkje verkeleg fantastisk før ho er magisk.