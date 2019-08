Nyheiter

Julianne Ose Flø (23)

Bustad: Ørsta/Ålesund

Yrke: Jobbar i familiebedrifta Ørsta Camping

Sivilstad: Kjærast

Hobby: Er veldig glad i å reise, og oppleve nye stader og ting

Kva er ein perfekt sommar for deg?

Ein perfekt sommar for meg vil vere ein kombinasjon av jobb og ferie. Å vere på jobb og å ta i mot glade og nyfikne turistar som kjem til Ørsta for å feriere gjev meg sommarkjensle. Når eg først har fri takkar eg ikkje nei til ei reise eller to!