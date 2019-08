God butikk på Trandal

Nyheiter

Å drive pub i ei veglaus bygd med eit dusin innbyggjarar, har vorte god butikk for Daniel og systera Lenita Storeide. Rekneskapstala for fjoråret viser at gjestegarden i Hjørundfjorden omsette for 8,44 millionar kroner, med eit resultat etter skatt på 933 000 kroner. I det førre rekordåret, 2017, var omsetnaden 4,87 millionar kroner.