Gode prestasjonar i NM

Begge representerer Ørsta IL friidrett.

Elias debuterte i NM med 6. plass i spyd med 59,65 m. Andrine tok 8. plassen i spyd med 44,95 m.

Målet for begge, i samråd med kasttrenar Svein Egil Johannessen var å oppnå topp 8-plassering i spyd for både kvinner senior og menn senior på NM. Begge oppnådde det ambisiøse målet. Det ligg store mengder målretta trening og planlegging bak desse resultata for trioen Andrine, Elias og Svein Egil.

– Norsk friidrett er i medvind. Nivået og breidda i toppen er no vel så stor som på 90-talet, og det kjem stadig fleire utøvarar som hevdar seg på toppnivå, står det i ei pressemelding frå ØIL friiidrett.

NM i friidrett vart arrangert på Hamar 2.-4. august.