Siste sjanse på Bakketunet

I sommaren har dei freda bygningane i Bakketunet blitt brukt til å vise utstillinga «Menneske og natur».

– Dette er ei utstilling som viser kunst og handverk frå samtida og er med på å belyse nokre sider av eit stort tema. Trådane bakover i tid er blant anna med i form av ein kulturhistorisk skatt, to av bjørneskallane som Johan Rørstad så modig skaut i byrjinga av 1900-talet, fortel Marita Bett Aakre på Bakketunet.

Marianne Mørck har laga ein kleskolleksjon av bærekraftige tekstilar. Og maleri av Simon Wågsholm er stilt ut i kufjøset.

– Bileta viser historier om landskap og menneske sine spor i dette. Arvesølvet etter forfedrene våre har blitt fragmentert og vi kan finne på å selge naturressursar ut av landet er eitt av bodskapa.

Og Ole A. Ekker skildrar med fotografia sine korleis naturen er i ferd med å ta tilbake den øydelagde byen Tsjernobyl, seier Aakre

– Denne veka fekk vi melding om at vi har brukt opp naturressursane for i år. Kanskje kan utstillinga Menneske og natur i Bakketunet vere ei lita påminning om korleis menneske for berre 100 år sidan levde i pakt med naturen og påverke oss til å ta kloke valg for framtida,seier Marita bett Aakre.