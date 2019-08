Den folkelege konservatismen

Nyheiter

Nokre bøker fortener å verte lesne om att og om att. «Myndige møringar 1740-1870» av Jostein Nerbøvik er ei slik bok, meisterverket som historieprofessoren fullførte kvelden før han døydde i 2004. I den aktuelle perioden høyrde Volda og Ørsta til same prestegjeld og etter kvart til same kommune. I så måte er dette bandet av Volda-soga aktuelt også for ørstingane.