Rundt Hjørundfjorden med protese

Nyheiter

– Eg gjekk til inntekt for Barnekreftforeningen. Helsevesenet vårt er noko av det kjæraste vi har her i landet. Men eg har lege nok på sjukehus til å vite at det ikkje er ein plass barn skal behøve å vere lenger enn nødvendig. Samtidig er det viktig at barn får den beste behandlinga som råd er.