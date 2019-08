Fire gater kan verte nattestengde

Nyheiter

Kommunalteknisk avdeling i Ørsta kommune har sendt framlegg til ny skiltplan i sentrumsområdet ut til fleire høyringsinstansar, med høyringsfrist 1. september.

Kommunen ønskjer å stengje Webjørn Svendsen-gata, Torggata, Sjøbrauta og Vikegata i Ørsta sentrum for gjennomgangstrafikk mellom klokka 01.00 og 06.00. Bakgrunnen er at bråk frå biltrafikk har vore eit gjentakande problem i Ørsta sentrum i lang tid.

– Problemet har vorte så stort at fleire av bebuarane i sentrum no vurderer å flytte. Som eit tiltak for å unngå unødvendig køyring i sentrumsgatane på nattestid, ønskjer Ørsta kommune difor å endre eksisterande skiltplan slik at det vert forbod mot gjennomkøyring i sentrumsgatene mellom klokka 01.00 og 06.00, skriv prosjektleiar Dag Jarle Aa i Ørsta kommune.