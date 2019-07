Slaktar mediehandteringa til Høgskulen

Nyheiter

Erik Waatland , som er redaktør i nettavisa Medier24 slaktar Høgskulen i Volda si mediehandtering av arbeidsmiljøsaka ved Avdeling for mediefag.

"Det er neste ikke til å tro hvor ille det er mulig å skyte seg selv i foten fra en offentlig aktør som hvert år spør storsamfunnet om å stille opp med 350 millioner kroner i tilskudd", skriv han mellom anna.

Han meiner det er parakdoksalt at ein høgskule som utdannar journalistar og mediefolk ikkje klarer å handtere ei mediesak betre.

"Ferske studenter går om få dager inn i klasserommene hos Høgskulen i Volda for å lære at åpenhet er viktig og at maktkilder ikke kan gjemme seg for intervjuer. Samtidig nekter ledelsen ved mediefag å la seg intervjue, de sender ut standardsitater i pressemeldinger – og nekter å belyse saken til til kritiske medier.", skriv han i ein kronikk på Medier 24.

Her er kronikken medier24.no