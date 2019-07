Nyheiter

Kva er ein perfekt sommar for deg?

Perfekt sommar har vi hatt i Ørsta den siste tida. Eg likar å vere ute med båt, fiske, bade og ligge i sola. Elles verdset eg tid saman med familie og venner, gjerne med god mat og drikke. No nyt eg kveldane på terrassen saman med Kåre og hunden vår. Eg likar fjellturar, men ikkje når det er så varmt som no.

Kva går ferieturen?

I år har vi besøkt sonen vår med familie på vakre Nesoddtangen der dei nylig har kjøpt rekkehus. Det var veldig kjekt, samt at vi var nokre dagar i Oslo. Elles har eg lyst ein tur til Jotunheimen og også til Reindalssæter for å gå i fjellet. Elles turar rundt omkring i Møre og Romsdal. Vi får sjå kva som let seg realisere.

Kva er ditt beste sommarminne?

Eg har svært mange gode sommarminner både frå barndommen og i mitt voksne liv. Som barn minnest eg kjekke turar med pappa på sjøen og fellesskapet i familien på garden der mamma vaks opp. Vi hesja, sat på høylasset, hoppa i høyet (noko eg trassa meg til sjølv om eg fekk astmaanfall). I vaksen alder tenkjer eg på haiketurane våre i Europa som svært spennande og innhaldsrike, samt turar til sydlege strøk saman med barna. For ikkje å gløyme fine sommardagane med båt på Ørstafjorden.

Viss du skulle hatt ein annan jobb om sommaren, kva hadde det vore?

Ein jobb på eit bibliotek hadde eg likt, men tenk om eg kunne fått ein jobb på ei sæter ein sommar...

Kva brukar du sommar- kvelden til?

Å sitte ute på terassen, lese ei god bok, sjå ei serie, ta ein sykkeltur.

Kva er det optimale førstesideoppslaget i Møre-Nytt?

Vi har fått nytt badebasseng med badstu i Ørsta og ein god restaurant i tilknyting til marinaen.

Kva er den beste sommarmaten?

Mykje er godt, med fisk med masse grønnsaker og ulike skalldyr er å foretrekke heile året.

Kva gjer du når det høljar eller er syden-temperatur i Ørsta:

Når det høljar er eg inne og ser seriar, les eller løyser suduko. Går gjerne ein tur med hunden i godt regntøy. Når det er sydentemperatur om dagen er det godt å kjenne sval kveldsluft, site ute og nyte øyeblikket med noko godt attåt.