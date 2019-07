Byd opp til dans i hamna

Nyheiter

Tradisjonen tru, har Ørsta småbåtlag og Naturfestivalen eit samarbeid dagen Saudehornet rett opp vert arrangert. For publikum vert det servert gratis frukost i småbåthamna klokka 10 på føremiddagen. Startskotet for motbakkeløpet går ein time etter, så det vert mogleg å sitte i hamna og følgje med på løpet på storskjerm medan ein et.

To lokale band

På ettermiddagen vert det premieutdeling for Saudehornet rett opp i hamna, og etter det vert det nokre timar pause. Når dørene opnar att klokka om kvelden, er det dans som står på programmet. I år har småbåtlaget booka inn Sunnmøre Baarelag og Listen to the Band.

– Dette er kjende og kjære band for dei fleste ørstingar, seier Kjetil Leira, leiar for småbåtlaget.

– Vi har også fått tak i profesjonelle grillarar som skal ha standar der ein kan kjøpe mat heilt til dansen er ferdig om natta.

I år vert det ikkje noko arrangement fredagen. Tidlegare år har Musikk i sentrum hatt eit eige opplegg. Men i og med at dei i om tre veker skal ha ei markering av femårsjubileet sitt, hadde dei ikkje kapasitet til begge deler, opplyser Leira.

Gode meldingar

Det er difor laurdag folk må nytte høvet til å kome seg ut. I fjor var det mykje regn på dansen, men i år ligg det an til sol.

– Vêret ser ut til å halde seg bra, sjølv om det vert litt kjøligare. Vi tek likevel ingen sjansar, og riggar til med telt og full pakke. Så set vi opp fleire sitteplassar ute enn inne, seier Leira.

Det ligg fleire gjestebåtar i småbåthamna no, men ein trend som har endra seg, er at det dei siste åra har kome stadig fleire bubilar.

– Slik drifta er i hamna no, er det omtrent like mange bubilar som gjestebåtar. På det meste vore over tjue bubilar her samstundes. Mange av dei er gamle gjester. Dei har vore her med båt i alle år, og no når dei har kome opp i åra, kjem dei att med bubilar. Dei vil framleis hit, for dei har kost seg her i hamna.