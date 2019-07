Nyheiter

Vanlegvis varer sesongen til 15. august, men det fine veret, kombinert med lite fisk, gjer at elva vert stengt 1. august. På heimesida for Bondalselva skriv styret: "Bondalselva stenger for alt fiske frå 1.8. Dette på grunn av lite vatn og lite gytefisk på gyteplassane."

Dei siste to vekene har det vore avgrensa fiske med lett reiskap i elva.

Også Ørstaelva stenger 1. august, men det er det normale. Også her har det vore like fisk og lite vatn i andre halvdel av juli.