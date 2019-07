Iskrem med ultimate sumarsmaken

Nyheiter

Av Mari-Lene Korsnes

Denne iskremen har ein frisk smak av søte og syrlege kirsebær og ein krema konsistens som smeltar på tunga.

Sjølv om du får det aller beste resultatet ved å bruke iskremmaskin til denne oppskrifta, så er det slett ikkje nødvendig for å få ein god iskrem. Kirsebæriskremen smakar naturlegvis betre dess meir smakfulle og søte kirsebær du brukar, men får også eit godt smaksbidrag frå kirsebærlikør eller kirsebærsirupen. Kombinasjonen av syrlege kirsebær og fyldig konsistens utgjer ein nydeleg sumardessert saman med ferske bær eller frukter.

Ingrediensar:

• 375 g søtkirsebær/moreller (ferdig utsteina)

• 200 g sukker

• ½ sitron, safta

• 3 ½ dl fløyte

• 2 dl heilmjølk

• 1 ts ekte vaniljesukker

• 3 eggeplommer

• 2 ss kirsebærlikør/kirsebærsirup

• 75 g mascarpone (evt. naturell kremost)

Del kirsebær i to og ha dei i ein kjele saman med 100 g av sukkeret og safta frå ein halv sitron. Gi det eit lite oppkok og lat det småputre i 5-8 minutt, til bæra er møre og sukkeret har kokt inn litt. Bruk ein stavmiksar og kjør til puré og set deretter til sides til avkjøling.

Pisk resten av sukkeret saman med eggeplommene til det blir luftig og lyst på farge. Ha fløyte, mjølk og vaniljesukker i ein tjukkbotna kjele og varm opp til det nesten når kokepunktet. Hell deretter ¼ av den varme fløyteblandinga over i eggeplommene for å temperere dei samtidig som du piskar godt for å unngå koagulerte egg. Hell den tempererte eggeblandinga over i kjelen med resten av fløyten og set det over lav varme på plata. Rør i

blandinga utan stopp til det tjuknar og liknar på ein litt tjukk vaniljesaus. Det kan ta ca. 10-15 minutt. Trekk kjelen frå plata og rør inn kirsebærpuré, kirsebærlikør og til slutt mascarpone. Bland saman til all mascarponen er smelta inn i sausen. Hell blandinga over i ein bolle og dekk med plastfolie heilt ned i overflata på blandinga slik det ikkje dannar seg damp og vatn som renn nedi. Set i kjøleskap til det er kaldt, gjerne natta over.

Deretter har du blandinga i ei iskremmaskin og følgjer instruksjonane til maskina. Dersom du ikkje brukar ismaskin har du blandinga i ei passande brødform eller liknande og set den i frysaren. Rør rundt i isen kvar halvtime for å unngå iskrystallar, heilt til den er frossen.