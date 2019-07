Nyheiter

– Eg har sete bak rattet i lastebil og maskiner i førti år. Det får vere nok. No skal det handle meir om båt.

Det seier Asgeir Standal som har vore eigar og drivar av Standal Knuseverk i nitten år.

I førre veke kom meldinga om at Ulstein Betongindustri AS og Hanset Sand AS har kjøpt aksjane i Standal Knuseverk AS frå selskapet Standal invest, eigd av Asgeir Standal.

På Storestandal har det sidan 1969 vore produsert sand, singel, grus og pukk. Den nye eigaren tek med seg alle fem tilsette og har overteke maskiner og utstyr frå knuseverket på Standal.

Nøgd

Seljar Asgeir Standal er nøgd med handelen og er trygg på at drifta av knuseverket vert vidareført på ein god måte. Den nye eigaren tok over knuseverket 9. juli. No er Asgeir Standal tilsett som dagleg leiar i tre månader. Etter dette vert han konsulent for nyeigaren fram til nyttår. Men tru ikkje at Asgeir Standal i ein alder av 57 år har tenkt å førtidspensjonere seg. Langt ifrå. No siktar mannen seg sterkare inn på båttransport. Likevel vedgår han at han ikkje har same gutsen etter at han i fjor vår brått miste sonen sin i sjukdom.

– Vi hadde ein laus plan om at sonen min skulle ta over knuseverket. Men slik skulle det ikkje gå, og ein del luft gjekk ut av ballongen etter at vi miste han. Når ein opplever slikt får ein også eit anna perspektiv over livet og det kan vere greitt å justere den daglege kursen. Dagane kan vere tøffe, men det nyttar ikkje å setje seg ned, meiner Asgeir Standal.

Han har opplevd ein del turbulens over drifta av knuseverket, og har følt motstand.

– Eg har kjempa nok og synest det er bra for Standalbygda at det har kome inn ein annan eigar av knuseverket, seier Standal som synest det er tilfredsstillande å få avløysing.

Kjøpte sandskute

Saman med Jan Erik Nerland frå Vistdal eig og driv Asgeir Standal selskapet Møre Logistic AS som driv sjøtransport. Det starta med at Standal, saman med konkurrenten Hanset Sand i Romsdalen, kjøpte sandskuta MS «Hopsfjord», med ein lastekapasitet på 1.270 tonn, frå eit konkursbu i Trøndelag. Bakgrunnen for båtkjøpet var å få ein meir føreseieleg situasjon for drifta av sandtaka til selskapa.

Denne båten vart renovert. I dag, seks år seinare, eig selskapet to frakteskuter som fraktar sand, pukk og meir til betongkundar langs kysten mellom Ålesund og Trøndelag. Den siste båten vart kjøpt i mars i år. 22 personar er tilsette i reiarlaget og drifta er skiftbasert med fem på kvart skift.

– Vi forsyner fast opptil tjue betongstasjonar, inkludert Ulstein Betong, og opplever ei god utvikling. Etter at eg selde knuseverket kjem eg til å ha ei endå meir aktiv rolle innan denne verksemda då eg ikkje lenger vil vere så avhengig over å vere til stades på Standal.

Satsinga på sjøtransport er så ambisiøs at Standal og Nerland går med planar om å få bygt ein båt som skal gå langs heile kysten. Den skal vere basert på den «grøne bølgja» der diesel hybrid og ladestraum er mellom det som kan verte aktuelt.

– Framover vert miljøkrava store for å kunne operere i fjordsystemet, og då er det viktig å bu seg og å innfri, meiner ein offensiv Asgeir Standal.

Han er optimist kring den nye satsinga og er klar for å skrive eit nytt kapittel som næringslivsaktør. Framleis skal det handle om singel og sand. Men no berre på sjøen.