Stadig fleire byter bil med elsykkel

Nyheiter

– Om ein reknar i tal syklar, er det stor skilnad på elsyklar og vanleg syklar. Men i kroner og øre, er det fifty-fifty. I år reknar vi med å selje mellom 30 og 35 elsyklar av opp under 200 syklar totalt. For fire år sidan, selde vi kanskje ein eller to elsyklar på eitt år. Omsetnadsmessig har dei teke over veldig mykje, seier Nydahl.