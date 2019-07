Simon frå Volda deltok i revy-NM

Nyheiter

Voldingen som studerer drama og teater var med og kjempa om finaleplass i det prestisjefylte arrangementet.

– Det var stor stas å få vere med sjølv om eg ikkje fekk med meg så mykje av dei andre førestillingane, livet på festivalcampen og alt det andre som føregjekk. For eg var sjuk det meste av opphaldet. Eg må innrømme at det var litt kjedeleg då eg først fekk sjansen til å delta i det flotte arrangementet. Det var ein kamp å kome seg gjennom øvinga og sjølve førestilling, sa Simon som var både glad og lett då han og de iandre i Dragvollrevyen var ferdige med sitt innslag.

21-åringen hadde ikkje sett for seg at det skulle bli Høylandet-tur då han fekk høyre at revyregissøren hadde meldt på eitt av nummera i Dragvollrevyen til NM i Revy. Det var ikkje sjølvsagt at Simon og revyvennane skulle komme med. For det var berre 100 av dei nærmare 400 revyinnslaga som gjekk vidare til semifinale på Høylandet.

Det vart jubel i Engeset Løfoll-leiren då uttaket var klart. Juryen hadde konkludert med at dei fortente å få prøve seg i NM.

– Det var utruleg kjekt å bli tatt ut til eit arrangement som var mykje større enn det eg hadde sett for meg. Sjølv om eg hadde visse forventningar då vi reiste nordover. Det fristat helt klart å prøve seg igjen i denne settingen, sa Simon etter at han hadde stått ansikt til ansikt med nesten 3000 tilskodarar på Høylandet.

Den unge revyartisten fekk kjenne på den meistringskjensla som det er å underhalde eit så talrikt og feststemt publikum som det var i NM.

Simon la ikkje skjul på at spenningsnivået var høgare enn det bruker å vere då han varma opp og gjorde seg klar for NM-revyen. Han og studiekameratane hadde tatt seg til NM med eit nummer som hadde stor gjenkjenningseffekt. Det handla i korte trekk om butikkunden som dukkar opp i butikken med ei lang handleliste rett før butikken stengde. Det var eit nummer som vekkte begeistring og førte til at dei mange frammøtte fekk trimma lattermusklane.

Overraska over dimensjonane

– Det var dimensjonane på arrangementet som gjorde størst inntrykk på meg. Eg hadde ikkje sett for meg at det var så store forestillingstelt og mange tilskodarar då eg melde meg på, sa han, som har eon draum om å gjere drama og teateryrket til levebrød. Sjølv om det er beinhard kamp om dei forholdsvis få jobbane som finst i arbeidsmarknaden.

Det å ha sjansen til å få forme sin egen kvardag er noko som triggar Engeset Løfoll.

Sjølv om det også følger ein del uvisse med det. Han har igjen eitt år av drama og teaterutdanninga og har slik sett god tid på seg til å finne seg ein jobb. I sommar blir det både jobbing i trønderhovudstaden og feriedagar på Søre Sunnmøre.

Simon håper det kan by seg fleire sjansar til å oppleve eit noregsmeisterskap i revy ettersom det gav meirsmak å stå på scena der.