Meir intim, meir fortetta og nye folk i leiinga

Nyheiter

– Vi konsentrerer alle konsertar til naustet i Bogafjørå, der vi dei seinaste åra har hatt ein konsert årleg, fortel Torgeir Hovden Standal, Henrik Koppen og Sunniva Redse Mjaaseth i festivalstyret.

Der sit dei saman med Torkjell Hovland, og dei har teke over ansvaret for Sommarljom etter at initiativtakarane Karen Rosenberg Olsen og Audun Ellingsen valde å gje stafettpinnen vidare.

– Det er fantastisk å ta over ansvaret for ein etablert festival, seier Hovden Standal.

Styret er ikkje heilt utan erfaring med slikt arbeid, og Torkjell Hovland var på arrangørsida i fjor.

Eit av grepa dei har gjort i år, er altså å samle alle konsertane til ein stad, naustet i Bogafjørå.

– Det er mykje av praktiske årsaker, for med å vere ein stad, slepp ein mykje arbeid med opp- og nedrigging, seier Hovden Standal.

Samstundes viser konsertane frå tidlegare år at naustet er ein ypparleg arena for mindre og intime konsertar, slik Sommarljom ynskjer å framstå.

– Det er plass til sytti i naustet, og det høver både i godt og dårleg ver. Det er ei eiga stemning å vere der. Folk vil sjå at det er eit naust, for der heng garn og blåser, fortel arrangørane.

Det vert konsertar i naustet både torsdagskvelden, fredagskvelden og laurdagskvelden.

Torsdag skal Henrik Koppen sjølv i elden med sin performancekunst.

– Og der temaet er flaskepost, seier Koppen.

Vidare vert det konsertar med Selma French Bolstad, som serverer ein miks av jazz og folkemusikk, og instrumentet er fele. Pop-/jazzbandet Building Instrument avsluttar kvelden.

Fredag er det konsertar med singer- songwriter Mads With, Jazz- og folkemusikktrioen Emilie Heldal Trio, og bandet Passe Planta.

Laurdag er det konsert med bandet Ufokusert, Andreas Winther, og Telegram.

Laurdag på dagtid er det gratis workshop på folkehøgskulen for barn med skodespelar Ingrid Anna Ørstavik Dissen og Henrik Koppen.

Meir informasjon om artistane og arrangementa er på Sommarljom sine fb-sider.

I naustet vert det høve til å kjøpe seg varm drikke og noko å bite. Sommarljom er eit alkoholfritt arrangement.