Lokal hjorteoppdrettar får servert hjort frå andre sida av jordkloda

Nyheiter

– Når eg er på jobb i Nordsjøen får eg servert hjortemiddag frå New Zealand, fortel hjortefarmar og nordsjøarbeidar Jan Eldar Hovdenakk.

I dag (tysdag) hadde han besøk på hjortefarmen i Hovdenakken av ein delegasjon Høgre-politikarar på valturne, - med ordførarkandidat Ann Sølvi Vatne og fylkesordførar-kandidat Anders Riise i spissen.

– De er nok samde i at det er noko som skurrar når eg - av alle - får servert hjortekjøt frå andre sida av verda når eg er på jobb på norsk sokkel. Og at all mat vi får servert der ute - med unntak av egg, mjølk og nokre andre ferskvarer - vert floge inn frå utlandet, sa Hovdenakk.

Alle har ansvar

Og det nekta ikkje politikarane for var noko underleg.

– Det vert prata mykje om at Norge skal vere mest muleg sjølvforsynte med mat. Men praksis er noko annleis. Også vi som privatpersonar har eit ansvar for å kjøpe meir norsk mat, men vi sit gjerne og kosar oss med utanlandske ingrediensar i godstolen framfor TV-en, meiner Anders Riise, som i tillegg til å vere fylkesordførar-kandidat er ordførar i Hareid kommune.

Gode greier

I kortversjon var hovudmeldinga frå bonden til politikarane at «kortreist er gode greier», noko som ikkje er like enkelt, sidan nordmenn helst ikkje vil bruke så mykje pengar på mat.

-Då eg vaks opp på 70-talet, brukte husstandane langt meir av inntekta på mat enn i dag. Det er merkeleg: Folk kjøper seg gjerne dyre bilar og dyre feriar, men vil helst ha maten svært rimeleg.

2015

Det var i 2015 at Jan Eldar Hovdenakk og sønene Per Andreas og Hans Nicolai starta hjorteoppdrett i Hovdenakken. Sidan har det blitt investert rundt tre millionar kroner på mellom anna innhegningar og restaurering og påbygg av driftsbygningen på garden.

Der står det no klart eit hypermoderne hjorteslakteri, og dei første dyra vart slakta i vår.

– Til hausten tek vi imot alt av viltkjøt også, seier Hovdenakk, som sel hjortekjøtet til private og restaurantar. Eigen gardsbutikk er også planlagt.

Politikarane var imponerte over storsatsinga og standarden:

– Her er det berre å bøye seg i støvet som ikkje finst, rosa Vatne inne på slakteriet...