- No er det kapasiteten som set grenser

Nyheiter

Rektor Einar Opsvik på Møre Folkehøgskule gler seg over rekordmange søkjarar til komande skuleår. Skulen har i dag kapasitet til 106 elevar, men søkjartalet er bortimot det firdoble. På landsbasis har talet på elevar som går på folkehøgskule auka med tjue prosent dei siste ti åra. Mykje grunna opning av fem nye skular, men også at stadig fleire søkjer seg til eit alternativt skuleår.

Opptaket starta 1. februar, og det gjekk ikkje meir enn eit par veker før alle linjene var fulle.

– Nokre var fulle allereie første dagen, seier Opsvik.

Lei av karakterpress

Rektoren trur det er samansette grunnar til at elevane søkjer seg til folkehøgskular når dei er ferdige med vidaregåande skule.

– Sentralt i folkehøgskulen, seiast det at mange elevar er lei av karakterpresset og køyret det er i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen. I folkehøgskulen har vi ikkje karakterar og prøver. Slik sett, er det mykje meir avslappa. Så trur eg også at mange har oppdaga at dei lærer heilt andre ting, for dei tek utgangspunkt i det dei har lyst til å lære når dei søkjer. Det er også ganske verdifullt å ha eit år der ein ikkje berre jobbar med fag, men også med seg sjølv og si utvikling og modning.

Populære linjer

På Møre Folkehøgskule er det fire klasser innan idrett og friluftsliv, i tillegg til ei linje om animasjonsfilm og ei om Kina. Særleg sistnemnde har vorte svært populær.

– Vi har to kinesiske lærar som har utvikla eit konsept som har fått eit godt rykte. Mange søkjer seg til den linja, og det er ho som vert først full. Klassa reiser til Kina i seks veker, der dei lærer om historia til landet og besøker Shanghai for å sjå på eit ultramoderne, høgteknologisk samfunn, og så kontrastane på den fattige landsbygda, seier Opsvik.

– Så har vi ei animasjonsfilmlinje. Det er nokre folkehøgskular som har liknande tilbod, men vi er dei einaste som driv med klassisk animasjon, der ein startar heilt frå botnen av med å teikne ein strek på eit ark og får den til å leve. Etter kvart lærer elevane mange teknikkar, og lagar filmar frå botnen av. Dei vel sjølv korleis dei skal arbeide, og utviklar sine eigne prosjekt ut frå eigne idéar.

Med plassering midt blant Sunnmørsalpane, er også idrett – og friluftslinjene gode trekkplaster for folkehøgskulen.

– Vi har flotte fjell her, og vi arbeider mykje med å lære elevane friluftsliv på ein grundig og solid måte. Ikkje minst er det mykje fokus på tryggleik og HMS.

Fagleg og personleg utvikling

Sjølv om skuleåret på ein folkehøgskule er ein del kortare enn eit vanleg skuleår, er det minst like mykje å lære for dei som går der. Mellom anna er det undervisning kvar laurdag, og av og til søndagane. Eit år på folkehøgskule er på ingen måte eit «friår», seier Opsvik.

– Skule heng saman med at ein skal lære noko. På folkehøgskulen kjem elevane fordi dei har valt ei linje der dei sjølv er motiverte til å lære noko. Så er det ein del av folkehøgskulen sin tankegang at ein skal lære noko om seg sjølv også. Først og fremst korleis ein fungerer i eit fellesskap saman med andre. På skulen er dei nøydde til det, for det er så lite areal at ein alltid har folk rundt seg. Det er veldig sosialt og nyttig. Det hender at vi får tilbakemeldingar frå foreldre mot slutten av skuleåra, om at dei ikkje kjenner att borna sine som står på scena og gjer ting dei tidlegare aldri ville gjort.