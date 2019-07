Skal vise veg

Nyheiter

I samband med Naturfestivalen, har Hauge-Nilsen laga eit program der han tek folk med på varierte opplevingar i naturen. Første turen går måndag til Dollsteinhola på Sandsøya, der ein går 180 meter inn i fjellet. Der opnar hola seg opp til eit større kammer.

– Er det ein krevjande tur?

– Ein må ikkje ha klaustrofobi, og det er nokre passasjar som er ganske tronge å kome gjennom, så ein kan ikkje vere den rundaste. Det er også nokre parti der ein må drage seg opp med tau, og klatre med hender og føter, seier Hauge-Nilsen, som har vore guide på grotteturen fleire gongar.

Familievenleg tur

Ein tur for ei litt breiare målgruppe, er familieturen til Molladalen tysdag. Då går ferda rundt Storevatnet.

– I utgangspunktet passar denne turen for alle. Der er sti, så vi går samla innover til vatnet. Eitt av partia har ein kjetting ein kan halde seg i, men det partiet er det råd å gå utanom. Elles er det ikkje lagt opp noko spesielt program undervegs, men ein kan få høyre om fjelltoppane i området og bade i vatnet.

Onsdag er det lagt opp til kajakktur ved Eiksund. Hauge-Nilsen seier dette også er eit lågterskeltilbod, så ein treng ikkje vere røynd padlar frå før. – Vi tilpassar programmet til gruppa. Det er mange moglegheiter. Ei av dei er å padle rundt Eika og Yksnøya.

Galten og overnattingstur

Utstikkarknausen Galten på Folkestad har dei seinare åra vorte ein aldri så liten turistattraksjon. Torsdag tek Hauge-Nilsen med ei turgruppe til Folkestadsetra, Kyrshovudet, Galten og Kornbergveten.

– Utsikta blir betre både innover Dalsfjorden og mot Volda og Austefjorden for kvart steg ein tek.

Siste post på turprogrammet er overnattingstur er Overnattingstur ved Mosætra/Vallesætra, Langedalen fredag til laurdag.

– Her er vi omkransa av majestetiske fjell og tindar, som Vassdalstinden, Kjerringa og Åvasstinden. Vi lager oss ein basecamp der vi lager oss mat og overnattar i telt/lavvo.

For å melde seg på turane, må ein ta kontakt med Martin Hauge-Nilsen på telefon eller e-post. Aktivitetane ligg også som eigne hendingar på Facebook, men Hauge-Nilsen understrekar at det ikkje er nok å trykke på «deltek» der for å melde seg på turane.