Nyheiter

I 23-tida fredag kveld fekk politiet klage på feststøy frå ein privat bustad i Volda. Politiet gav beskjed om at festen måtte avsluttast.

Klokka 02 natt til laurdag fekk politiet melding om at to personar slo og sparka i ei dør i Ørsta. Ein mann i 30-åra vert meld for skadeverk.

I 03-tida vart ein mann i 30-åra i Ørsta teken av politiet på grunn av vald/trugsmål. Den fornærma er uskadd, melder politiet på Twitter. Dei opprettar sak på hendinga.