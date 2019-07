Naturcamp med sirkusartistar

Nyheiter

Eskil Rønningsbakken har blitt ein Ørsta-venn, og eit fast innslag under Naturfestivalen. Tysdag denne veka gjekk startskotet for årets festival der Rønningsbakken inviterte til Sommarskule i Volda. Fredag forflyttar Naturfestivalen seg til Ørsta og Romedalen. For fjerde gong vert det arrangert villmarkscamp her.