Ekte, ektare, ektast

Før var det noko eg berre la merke til i utlandet, især i Syd-Europa: Korleis bygder og små byar druknar i masseturisme. Og eg har ofte vore imponert over kor godt lokalbefolkninga (tilsynelatande) tek det. For det må vere både-og. Det er godt for økonomien at folk kjem og bruker pengar, men det må òg vere noko kjedeleg og einsformig. Stort sett alle som kjem vil det same, dei tek bilete av det same, dei spør om det same, og dei gjer det same. Eg vil tru det gir mange av innbyggarane ei kjensle av å sitje ved eit samleband.

No er det ikkje berre nordeuropearar og amerikanarar som har råd til å reise lenger. Heile verda reiser, og Noreg har vorte eit populært mål. Eg synest det er underleg å sjå at desse Syden-tilstandane har kome hit til oss. Det er flott at folk besøker kvarandre og møtest, men samlebandskjensla begynner å verte sterk her òg.

Langs heile kysten kranglar folk i dag om den sterkt aukande og forureinande cruiseturismen og hordane av folk som ikkje eingong legg igjen noko særleg med pengar. Og no skal me for alvor til å lokke dei til Ørsta òg.

Det er på mange måtar ein opplagt idé. Me har mykje å byde på av natur og friluftsliv, og her er haugevis med kreative og energiske sjeler i bygdene våre. Det ser ein i alt frå små drypp av kunst på uvanlege plassar til festivalar av alle slag. Me har mykje å glede oss over og vise fram, og her er godt å bu. Den politiske styringa er derimot ikkje like kreativ som innbyggarane. Dei følger straumen.

Det er lett for meg å sitje her og kritisere og etterlyse nytenking. Eg har ikkje svara sjølv, heller. Men når såpass mange hjernar har hatt som jobb å tenke ut langsiktige planar for kva me vil med bygdene våre i framtida, verkar det noko tafatt å satse på cruiseturisme. Kvifor skal me det? Fordi alle andre gjer det? Dét har aldri vore eit godt argument. Kunne det vere lurt å gjere noko anna enn alle andre?

Møre-Nytt snakka med ein skodespelar frå Hollywood for eit par veker sidan. Brigitte Bako heiter ho, og ho var skuffa over turistfella Hellesylt, men heilt frå seg av begeistring for Sæbø: “Det er sjeldan i desse dagar å finne ein liten stad som er så urøyvd og autentisk som Sæbø og folka som lever der.” Autentisk kan du sjølv vere, tenkte eg. For eit irriterande og tullete ord. Tida går her, som alle andre plassar; me har både internett, espresso og turistar. Men elles er eg einig i komplimenten. Her er enno relativt urøyvt og roleg, og det finst tydelegvis ein marknad for denne slags turisme òg. Kan ikkje me heller satse på den nisjen? Det er nok av stadar langs kysten som satsar på masseturisme.

Både skodespelarar og andre turistar skal vere hjarteleg velkomne til Ørsta. Men me, vertane, me bur her heile året, og me treng ikkje meir samlebandskjensle i kvardagen vår. Me treng ei kjensle av at me har noko me skulle ha sagt om korleis bygdene våre skal vere.

No er ein fjerdedel av einebustadane i Sæbø sentrum feriebustadar. Det er ikkje bra. Det seier seg sjølv at alle desse autentiske sæbøingane må ha ein plass å bu om dei skal kunne ønske ho Brigitte velkommen tilbake.