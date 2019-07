Tine leitar etter ny meieri-sjef

Nyheiter

(Sunnmørsposten): – Vi har ei utlysing ute no. Årsaka er at Bente Reklev, sjefen for meieriet i Ørsta, skal over i ei stilling som produktrådgjevar for fleire av meieria i Tine som har spesialprodukt, slike som til dømes Ørsta, Tresfjord, Vik og Selbu.