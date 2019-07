Køyrde med promille og stoppa ikkje for politiet

Nyheiter

Ei julinatt i fjor køyrde mannen ein varebil både i Volda og Ulstein. Han var påverka av alkohol. Under køyringa akselererte han fort i eit kryss slik at bilen fekk sleng og kom over i motgåande køyrefelt. Han køyrde også over dobbelt sperrefelt i Rotsethorntunnelen. Politiet prøvde å stoppe mannen, men han stoppa ikkje straks. I tillegg køyrde han utan gyldig førarkort.