Det seier rektor Odd Einar Fimreite ved Vikemarka skule. Tidlegare i år stod nærmiljøanlegget ved Vikemarka skule klar til bruk.

– Dette er klassifisert som eit nærmiljøanlegg og det skal vere til nytte for dei rundt oss også. Her har det vore kjempeaktivitet frå dag ein og anlegget stod ferdig i mai, seier Fimreite.

Inspirasjonen til anlegget der det mellom anna er fleire ulike balanse- og klatreelement er henta frå Sogn og Fjordane. Ifølgje Fimreite har kvar kommune der eit tilsvarande anlegg som i Ørsta.

– Dette anlegget kjem heile skulen til gode. For oss er fysisk aktivitet viktig i skulekvardagen og vi skal halde ungane i aktivitet. Vi har både sansemotorikk og friluftsliv. Vårt mål er å skape ein skuledag som er attraktiv for alle. Dette skulle vere eit anlegg for dei frå fem til tjue år, men vi på skulen nyttar det inn mot kroppsøving. Vi ser at både dei yngste og eldste elevane er ivrige brukarar.