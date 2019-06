Festival for Nepal

Nyheiter

Seier sokneprest Espen Aarseth. For tre veker sidan vart barnefestivalen på Sæbø halden i og ved Hjørundfjord kyrkje.

Festivalen hadde eit klart tema, med å skaffe hjelp til Nepal. Det skjer i samarbeid med organisasjonen HimalPartner. Sokneråda i Hjørundfjord og Storfjord har hatt eit lengre samarbeid med denne organisasjonen. I år fekk barnefestivalen inn over 20.000 kroner til organisasjonen.

– Samstundes som vi hadde ein bøsseaksjon ved fleire butikkar i Ørsta, der vi fekk inn 9.000 kroner, som vi er veldig takknemlege for, seier Bjørn Ødegaard i HimalPartner.

Barnefestivalen starta med konsert og gudsteneste i Hjørundfjord kyrkje. Deltakarar var kora Manana, White Spirit, Hjørundfjord jentekor og Hjørundfjord barnekor. Det var 250 til stades i kyrkja. Etterpå var misjonstivoli i området ved kyrkja og bedehuset. Der vart det lagt opp til ei rad med aktivitetar, og det var sal av varer frå Nepal.

– Det bur fleire frå Nepal på Sæbø og i Ørsta, og som var med på å selje varer, fortel Aarseth.

Pengane som er samla inn, går altså til HimalPartner sitt arbeid i Nepal. Organisasjonen arbeider på fleire område.

– No handlar mykje om oppattbygginga etter jordskjelvet i 2015. Vi er yrkesretta misjon. Det vil seie at vi har med oss fagfolk som lærer opp folk til sjølve å byggje opp att husa. Det handlar mellom anna om å armere husa skikkeleg. Det som skjedde under jordskjelvet var særleg at taka kollapsa, og tok liv.

– No har vi lært opp 550 murarar, fortel Ødegaard.

Eit anna viktig område for HimalPartner er arbeidet med mental helse.

– Det er eit område som er underkommunisert når vi snakkar om u-hjelp. Ofte handlar det om rein katastrofehjelp, og dekking av basale behov som medisin og mat. Det er knytt tabu til psykiske lidingar. Det vert forklart med at det er ei forbanning, latskap eller dårleg karma. Vi samarbeider også med organisasjonen Higher Ground, der vi hjelper jenter og kvinner ut frå slaveriet det faktisk er, der dei vert bortførte til prostitusjon i andre land, fortel Ødegaard. Han er svært takksam for hjelpa han og HimalPartner har fått på Sæbø og i Ørsta.