Turisten si hjelpande hand

Turistkontoret er drifta av Ørsta Reiselivslag ved Siri Dahl. Folk som oppsøkjer turistkontoret er både lokale, nasjonale og internasjonale. Mange av dei utanlandske gjestane kjem frå Tyskland og Nederland. Om sommaren tek ikkje kundane berre kontakt med Dahl for å finne den beste badeplassen eller den beste skogsturen, men kjem med praktiske spørsmål knytt til t.d. utleige av hytter og feriehus.

– Nokre kjem inn på kontoret for å hente seg brosjyrar som dei legg att til turistane som skal låne feriestadene deira. Andre har spørsmål om dagsturar og kva fjell eg tilrår gjestane deira å prøve ut, fortel Dahl.

Siri brukar alltid å anbefale kundane boka Fotturar på Sunnmøre, som er bibelen for turglade.

– Ålesund, Runde, Briksdalsbreen og Geiranger er dei mest populære attraksjonane. Ofte har turistane base i Ørsta når dei skal utforske den vakre naturen vår, seier Dahl.

– Turistane startar gjerne ferien sin med å besøke meg, slik at eg får legge til rette for at ferien deira blir så bra som overhovud mogeleg. Det er ikkje alle som vil på fisketur, og det er slett ikkje alle som vil klatre opp på høge fjellkantar, då er det bra med eit godt mangfald av andre tilbod, konstaterer Siri.

Turistkontoret sel også lokal suvenir.

– Eg sel ein del av både Ivar Aasen-t-skjorter, turbøker og kart. Her i butikken finn ein ikkje norske troll med vikinghjelm eller postkort med ein elg i solnedgang, ler Siri Dahl.