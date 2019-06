Kommunen arrangerte sommaraktivitetar

Nyheiter

Sommaraktiviteten er eit samarbeid mellom frivilligsentralen, frisklivssentralen og flyktningkontoret. Målet er å gje både born og vaksne eit tilbod på dagtid. Tysdag var det open hall i Ørstahallen med full rulle. Det var innebandy, fotball, basket, handball, hinderløype og klatring. Onsdag var det open brannstasjon og kinoframsyning.

Også flyktningane som er i introduksjonsprogrammet var med på aktivitetane i Ørstahallen.

– Dei som er på introduksjonsprogrammet har framleis opplegg no når lærarane tek seg fri. Då gjer vi litt alternative ting, seier flyktningkoordinator Preben Trellevik, som sørga for at alle dei vaksne hadde eit opplegg denne veka.

Fredag tok flyktningane turen til Kjeldsund saman med flyktningar frå andre kommunar.