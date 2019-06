Satsar meir i Hovdebygda

Nyheiter

– Vi har vore stolte sponsorar for HIL-fotballen i mange år, og vi skal framleis vere det. Hovdebygda IL har fått til eit flott anlegg, der det er svært mykje aktivitet. seier avdelingsbanksjef Ole-Magnus Orlien.

Han la til at sponsoravtalen denne gongen inneheld ein høgare pengesum enn den førre. Og dersom Hovdebygda IL skal ha andre prosjekt, og ynskjer støtte, vil det kome i tillegg til sponsoravtalen.

Sindre Skurtveit i fotballgruppa i Hovdebygda IL la vekt på at det å halde oppe aktivitetar for born og unge kostar mykje pengar.

– Og utan den støtta vi hadde fått frå næringslivet, hadde ikkje dette gått. For frå det offentlege kjem det nesten ingenting, og då er vi heilt avhengige av næringslivet, sa Skurtveit.

I samband med teikninga av den nye sponsoravtalen, var det gratis is til alle born som var på Hovdebygda Idrottsplass denne kvelden. Og det var mange. For det var seriekamp i aldersfastlagde klasser, og det var aktivitet i dei to ballbingane som er på stadionområdet.