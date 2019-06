Tre millionar kroner til Ørsta

Nyheiter

Det melder Ørsta kommune på sine heimesider.

- Midlane frå miljødirektoratet støttar meirkostnader ved klimavennleg materialbruk i prosjektet og utsleppsfrie løysningar. Støtta dekker inntil 75% av meirkostnadane kommunen har ved dei klimavennlege løysningane, avgrensa til kr 3 000 000,-.

Ørsta kommune har søkt om midlar for å bygge ny barnehage og skule i massivtre, med solcelle og energibrønn.

- Prosjektet står fram som heilskapleg med klimaambisjonar på fleire tema, og ambisiøst ut over dagens regelverk og praksis, heiter det frå Miljødirektoratet.

Ørsta kommune opplyser at dei er heilt i startgropa på prosjektet med ny barnehage og skule.

- I høve etableringa av det nye bygget har det vore utfordringar kring skred, noko som krevjer at bygget må ha særskilt styrke og eigenskapar. I samspel med fylkeskommunen har det kome fram at det er formålsteneleg med massivtre/CLT* framfor tradisjonell betong i utbygginga. Det held både krava til skredvind, i tillegg til å by på innovative miljøløysingar.