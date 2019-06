Jublande glade for utstyrmidlar

Nyheiter

– Desse midlane går uavkorta til utstyrskjøp. Det treng vi, og det er frykteleg dyrt med skikkeleg utstyr. Vi har henta inn tilbod frå ulike aktørar og plukka ut det som er best og rimelegast. Vi har og god kompetanse i trimgruppa. Dei har anbefalt ulike typar utstyr og kva vi treng no i starten, seier Monika Barstad Rebbestad i Ørsta IL turn som legg til at dei ønsker å kjøpe inn store trampoliner og golv med sprett i.

Utdelinga av midlane skjedde for nokre veker sidan og banksjef Line Wiik Bjerknes overrekte sjekken på ei trening i Ørstahallen.

– Vi set stor pris på midlane. Målet vårt er å halde kontingenten nede og det skal ikkje vere for dyrt å vere med på turn, seier Barstad Rebbestad.

ØIL turn skal mellom anna gjennomføre turnleir i sommar. I tillegg skal klubben utdanne fleire trenarar.

– Vi har klart å til Trenar 1-kurs i Ålesund. I dag er berre to sertifiserte trenarar i klubben, men no blir vi mange fleire.