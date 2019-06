Delar av sentrumsområdet kan få buplikt

Nyheiter

Marit Aklestad heldt interpellasjon i kommunestyret torsdag om busetnad i heile Ørsta kommune. Sv-politikaren kom og med eit forslag til vedtak.

– Ørsta kommune vil arbeide aktivt for at det skal verte lettare å busetje seg i heile kommunen. Kommunen vi sjå særleg på tilfella Liadal, Barstadvik og Sæbø, og saman med bygdene sjå på kva som kan gjerast på kort og lang sikt for å betre situasjonen.

Vedtaket til Aklestad vart vedteke. Kommunestyret bed om å få greidd ut ei sak om buplikt i eit avgrensa område i Sæbø sentrum.

– Kommunen kan innhente positive og negative erfaringar med buplikt frå andre kommunar, vurdere einebustader særleg, og sjå på mogleg nytteeffekt av eit slikt tiltak.

Saka blir no sendt til formannskapet.