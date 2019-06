Nyheiter

Tidleg i mai hamna ein bil på taket på strekninga mellom Festøy og Barstadvik. Det har vore fleire hendingar på E39 langs Vartdalsstranda dei siste åra, og no er kommunepolitikarane i Ørsta uroa.

– Kommunestyret ser med uro på trafikktryggleikssituasjonen på strekninga E39 Vartdalsstranda (Ørsta-Festøy). Det har nyleg vore ei ny ulykke på strekninga og over tid har det vore mange små og store trafikkulukker som følgjer av at det er mange delstrekningar med behov for utbetringar som manglar både planar og midlar, heiter det i ein uttale frå Ørsta kommunestyre.

Dei ber no staten om midlar til tryggingstiltak snarast.

– Ørsta kommunestyre forventar at staten prioriterer trafikktryggleikssituasjonar på strekninga, og løyver naudsynte midlar for planarbeid og utbetringar av utsette strekningar snarast.