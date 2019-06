Storslått framføring frå unge artistar

Nyheiter

Første delen av konserten i Volda kyrkje, var det Olav Egge Brandal (26) som stod for. Han har nyleg fullført eit masterprosjekt om Johannes Brahms på Norges musikkhøgskule. Laurdag framførte han Brahms klaversonate nr. 3, op. 5. Eit stykke han har øvd på i fire månadar, og som det tok tre kvarter å framføre, utan notar.

– Ein kjem i den flyten der ein ikkje tenkjer så mykje, ein berre gjer det ein har øvd på. Det har vore ganske intensivt og hardt løp over fire månadar. I utgangspunktet skulle eg ha eit anna masterprosjekt, men så heiv eg meg rundt i siste liten og fekk bytta til dette like før jul, sa pianisten.

Lokalt, klassisk miljø

Etter masterframføringa, var dette første gongen han framførte sonaten for eit publikum.

– Eg ville vise den fram på heimebane. Då allierte eg meg med Louise, så vi kunne ha ein variert konsert. Det er ikkje så mange som driv med klassisk musikk, så då må vi unge samarbeide og skape eit miljø, sa han.

– Kvifor valde du Brahms?

– Brahms er favoritten min. Det eg likar best med han, er dei store kontrastane. Slik som i denne sonaten. Det er veldig uttrykksfullt og svært og fullt orkester, og så tek han det heilt ned til veldig intimt og lyttande, så svakt han får det til.

I andre del av konserten, var det voldajenta Louise Engeseth (18) som var hovudartist. Ho song verk av komponistane Agahe Backer Grøndahl, Halfdan Kjerulf og Edvard Grieg, akkompagnert av Egge Brandal på flygel.

Engeseth har merkt seg som ein lovande songar, og skal til hausten starte på utøvande bachelor i song på Barrat Due Musikkinstitutt i Oslo.

– Eg gler meg til å få satse på song på fulltid. Eg elskar musikk og å syngje. Det er ingenting eg har lyst til meir enn å jobbe som utøvande songar, seier Engeseth.

Norske komponistar

På spørsmål om korleis dei valde ut repertoaret, svarar Engeseth at dei ville ha ei sommarleg, norsk avdeling.

– Det er mykje norsk musikk som folk ikkje veit om. Særleg Agathe Backer Grøndahl, som var komponist under romantikken. Sidan ho var kvinne, hamna ho litt i skuggen. Difor var det veldig kjekt for oss å fremje hennar musikk i dag. Ho har mykje fin musikk, seier Engeseth.

– Og Grieg er sjølvsagt ein klassikar som ein ikkje kjem utanom når ein skal ha norsk konsert. Når det gjeld Halfdan Kjerulf, er grunnen at eg nyleg byrja øve inn musikken hans, og eg syns den er så nydeleg.

Vil samarbeide meir

Dei to artistane møttes på Hareidstemna i 2017, då Louise var leigd inn for å syngje, og vart kopla saman med pianisten Olav. Samarbeidet fungerte så bra, at dei sidan har spelt saman fleire gongar.

– Det er kjekt at vi som kjem frå nesten same plassen allierer oss, så vi kan reise heim og framføre der. Det er ganske få som held på med klassisk, difor syns vi det er ekstra viktig og kjekt å vise fram kor mykje fin musikk som mange faktisk har gløymt finst. Kanskje kan dette verte ein årleg tradisjon? Vi har lyst å samarbeide igjen, så om folk likte dette, kan vi kanskje ha klassisk på heimebane også neste år.

Ein av dei som kom for å høyre på dei unge musikarane, var Volda sin eigen komponist, Magnar Åm. Han var imponert over det dei to framførte.

– Det er så kjekt å følgje utviklinga til Louise. Dette var herleg å høyre på. Det var strålande. Og Olav Egge Brandal er ein stjernepianist. Det var fabelaktig, sa Åm.