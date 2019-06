Skal ta ålesundarane med ny butikk

Nyheiter

Dagleg leiar for Dale Vindu & interiør, Yngve Dale, er sommarglad og på offensiven når dei no er i sluttspurten med å lage til ny butikk med lager og andre betra fasilitetar i Anders Hovden-gata. Det er Yngve sin far, Knut Dale, som eig den tidlegare Unhjem-bygningen i Anders Hovden-gata.