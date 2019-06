Inviterer til fiskedag

Nyheiter

Ørsta JFF inviterer til laksefiske i Ørstaelva tysdag 25. juni kl. 18.00.

Arrangementet har samanheng med at det i år er villaksen sitt år.

– Lakseorganisasjonane for Atlanterhavet og Stillehavet har vedteke at 2019 skal vere det internasjonale året for laksen, og dette skal fremje internasjonalt samarbeid om forvaltning og forsking. I Noreg skal villaksens år feirast, og det skal gjennomførast fleire hundre arrangement over heile landet i regi av Norges jeger- og fiskarforbund og Norske Lakseelver, heiter det i ei pressemelding frå Ørsta jeger og fisk.

– Ørsta JFF inviterer små og store, både nybyrjarar og meir erfarne, til laksefiske i Ørstaelva. Deltakarane kan ta med eige fiskeutstyr, men vi har også ein del utstyr til utlån. Det kan fiskast med makk, sluk og fluge, heiter det.

Ørsta JFF stiller med erfarne instruktørar som kan gi råd og veiledning til dei som ønskjer det. Oppmøte er i fiskesona på Ose.

– Det vert både fisking, grilling og sosialt samvær. Arrangementet er gratis. Vel møtt til ein kjekk kveld ved elva, heiter det frå Ørsta jeger og fisk.

Rune Sæbønes