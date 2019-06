Nyheiter

Det var Jostein O. Mo (Ap) som tok opp spørsmålet om kvifor politikarane ikkje hadde fått saka.

Ordførar Stein Aam sa at Mo hadde heilt rett at kommunestyret skulle ha fått saka på bordet.

– Det som har skjedd er at både Ørsta Idrettsråd og Ørsta Idrettsråd har kome med ei anbefaling der dei ber om lengre tid før ei avvikling. Dei har bedt om ein prøveperiode på eitt år til.

Aam forklarte at bakgrunnen for dette er mellom anna at dei ikkje er heilt i mål korleis midlane som har kome inn skal nyttast.

– Det er ganske mykje som må til for å få det fullstendige utstyret som skal kjøpast inn på plass. Anbefalinga er at aktiviteten vert vidareført i eitt år til .

– Eg trur at det er klokt at vi gir oss litt tid i denne saka, sa Aam.