Kulturpris til båtbyggjarar

Nyheiter

Vinnarane er: Ottar Bjørkedal, Jakob Bjørkedal, Dag Inge Bjørkedal, Erlend Helset, Jakob Helset, Ola Følsvik og Saxe Bjørkedal.

Juryen uttaler: "Det er fleire som i år har fremja forslag om båtbyggjarane frå Bjørkedalen og Straumshamn til årets kulturpris for Volda kommune, og vi siterer frå grunngivingane. Desse båtbyggjarane vidarefører ein tradisjon og ein kunnskap som er på veg ut (...) handverket har vorte overført frå far til son i generasjonar. Byggeprosessen har vore tilgjengeleg for alle interesserte, slik at handverket har blitt formidla og dokumentert undervegs. Desse båtbyggjarane representerer Bjørkedalen, Straumshamn og Volda på ein framifrå måte. Dei står i ein ubroten tradisjon som minst er 600 år gamal, truleg lenger."

Bjørkedalingane har mellom vore sentrale i storprosjektet som nyleg vart avslutta på Nordfjordeid,med bygginga av Myklebustskipet, det største rekonstruerte vikingskipet i verda.

– Prisen var gledeleg og overraskande, sa Jakob Helset, då tok imot prisen under kommunestyremøtet i Volda torsdag, saman med Jakob Bjørkedal og Ola Følsvik.

Han kunne og fortelje at det har meir enn nok arbeid. Mellom anna skal dei bygge ein seksring ( storfæring) etter modell av ein gammal seksring som kom frå Viddal i Hjørundfjorden. Dette er er samarbeid med Sunnmøre Museum.

I juryen for kulturprisen i Volda sit Jørgen Amdam, Hild Våge og Rebecca Riise Bjerknes