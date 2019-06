Køyrer over samfunnsutvalet i Ørsta

Nyheiter

Samfunnsutvalet i Ørsta gav dispensasjon frå kommunedelplanen slik at Sverre Urke fekk frådele to parsellar frå eigedomen til hyttetomter for sønene. Eigedomen ligg på Urke, i eit område regulert til landbruk,natur og friluftsformål (LNF).

Vedtaket vart gjort trass i klare råd frå Fylkemannen om å seie nei til dispensasjon.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal påklaga vedtaket, og Fylkesmannsembetet i Trøndelag har behandla klagen.

Urke-sak til Fylkes-mannen i Trøndelag

– Omsynet til LNF-formålet er vesentleg tilsidesett. Vilkåret for dispensasjon er ikkje til stades, konkluderer Fylksmannen i Trøndelag, som set frådelingsvedtaket til sides.

Denne avgjerda kan ikkje påklagast.