Vil halde fram Nav-samarbeid

Det går fram av eit referat frå eit møte om ny vertskommuneavtale for Nav Ørsta-Volda.

Når Volda og Hornindal slår seg saman til nye Volda kommune frå nyttår må det gjerast ny avtale om felles NAV-kontor.

Volda og Ørsta kommunar inngjekk vertskommuneavtale om felles NAV-kontor i mai 2014.

Kontoret i Volda vart avvikla og dei tilsette der fekk ny arbeidsstad på Nav i Ørsta. I dag ligg kontoret i Tindebygget. Samlokaliseringa ser ut til å vere ei suksesshistorie.

I 2017 fekk det lokale Nav-kontoret Arbeidsmiljøprisen for Ørsta kommune der det m.a. vart peika på at kontoret er eit godt døme på at dei taklar utfordringar knytt til organisering, omorganisering og endringar, noko mange kan lære av.

Gruppe

Det vert no sett ned ei felles arbeidsgruppe i dei to kommunane, der Nina Kvalen, Kristin Vik og Monica Osvold deltek. Arbeidsgruppa får mandat til å utarbeide framlegg til ny vertskommuneavtale.