Møre-Nytt legg om frå tre til to i veka

Nyheiter

Det betyr at avisa kjem ut på tysdagar og fredagar.

– Eg er budd på reaksjonar frå våre trufaste lesarar, men håper og på forståing for at det er ei naturleg utvikling, seier dagleg leiar og redaktør Svein Aam.

Diskusjonen om utgjevardagar har gått føre seg over år, og er ein konsekvens av dei endra medievanane til lesarane.

– Dei yngste lesarane er heildigitale, og les papiraviser i liten grad. Men også dei eldre sine medievanar endrar seg. Folk ventar å bli oppdaterte på lokale nyheiter når dei skjer, og ikkje vente kanskje to dagar til papiravisa kjem. Tenk berre på ein fotballkamp, konsert eller ei ballettframsyning. Publikum har knapt forlate arenaen før bilete derifrå er publiserte på Facebook, gjerne med kommentarar. Då må også Møre-Nytt vere raske til å levere sin rapport, og det skjer på nettavisa.

– Men ikkje alle er på nett?

– Nei, og difor er det viktig å gjere det klart at vi ikkje kjem til å nedprioritere papiravisa. Tvert om: Vi frigir ressursar som kan brukast til å lage fleire og betre saker, noko som også vil forbetre papiravisa. Det er berre at vi samlar stoffet i to utgåver i veka, ikkje tre. Omlegginga sparer Møre-Nytt for kostnader knytt til distribusjon og trykking. Dessutan slepp vi uvissa knytt til distribusjon laurdagar.

– Blir abonnementet billegare?

– Målet er å gi eit betre samla tilbod, og då kan vi forsvare uendra pris. Vi skal lage ei betre nettavis, morenytt.no, og det blir to papirutgåver som er fyldigare enn dei avisene vi gir ut i dag.

Møre-Nytt er eigd av Polaris-konsernet. Dei fleste andre lokalaviser i konsernet har alt redusert frå tre til to utgjevardagar. Sist ute var Vikebladet Vestposten.

– Erfaringane er at det har vore rette avgjerder, men det vert sjølvsagt ei omstilling for lesarane, seier Svein Aam.

Omlegginga skjer etter sommarferien. Komande veke vert likevel siste veke med tre Møre-Nytt. I veke 26 byrjar sommarferien, noko som betyr «sommarturnus» med aviser tysdagar og fredagar.

– Etter ferien, i veke 34, vert det ikkje opptrapping med tre aviser i veka, slik som før. Derimot opptrapping i form av fyldigare utgåver. Dei to papirutgåvene kjem til å innehalde minst like mykje redaksjonelt stoff som tre utgåver gjer i dag.