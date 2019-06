Er fylket ein lauk?

Eg greier knapt seie «Nordøy-vegen» utan at sinnet boblar over

Det er ikkje mange månadane sidan det vart endeleg avgjort at Nordøyvegen skal byggjast. Dette skulle fylket ha råd til, og det skulle ikkje gå utover dei andre sektorane. Men med ein prislapp på fleire milliardar er det klart det får konsekvensar. Me ser allereie konturane av det. Fylket skal kutte 40 stillingar i skulen, noko som tilsvarar nesten to stillingar på kvar vidaregåande skule i fylket. Og det er berre i fyrste omgang. Ein av måtane det vert gjort på, er å innskrenke årsrammene i dei ulike faga. Med nokre enkle justeringar av tal, må kvar lærar jobbe meir for den same løna. Enkelt og greitt. Og på Ørsta vgs. må dei nok sjå langt etter ny skule eller den naudsynte rehabiliteringa av skulebygga. I kultursektoren er det ikkje noko betre. Om ikkje lenge sit ein att med berre dei lovpålagde stillingane, og det er ikkje noko særleg å skryte av.