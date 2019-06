God pinse med grilla breiflabb i marinade!

Nyheiter

Denne helga er det pinse og vi har snudd kalenderen frå mai til juni, ja no ligg sommaren endeleg for døra. Grillsesongen er i gong, og dei fleste av oss vil helst nyte grillmat på godversdagar. Lat oss håpe og drøyme om at vi får mange godversdagar i sommaren som ligg framfor oss, slik at vi kan nyte den med både heimekos, fest og ferie.