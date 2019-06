Stor interesse for hittegodsauksjon

– Kan vi få eit bod på 100 kr?

Ein elsykkel til 1.000 kroner, rosa sparkesykkel for under ein hundrelapp og slalåmski for barn til 50 kroner. Det var nokre av sala då Ørsta og Volda lensmannskontor heldt hittegodsauksjon onsdag.