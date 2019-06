Volda maskin vart frifunnen i retten

Nyheiter

Det var Markhus Maskiner AS som saksøkte Volda Maskin AS. Søre Sunnmøre tingrett har vurdert om saksøkjaren har krav på vederlag i samband med sprenging under oppgradering av vegstrekninga E39 Dragebø-Grytås og Birkeland-Sande N. Tvisten mellom selskapa har gått ut på kor store mengder som vart sprengt av Markhus Maskiner AS, og kor mykje sprengt masse saksøkjaren har krav på vederlag for. AF Gruppen var hovudentreprenør for prosjektet.