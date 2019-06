Kvar har det vorte av songarluene?

Nyheiter

Det var rimeleg fullt på den store ferja, og vi norske la fort merke til ei stor forsamling med lystige finlendarar i kvite luer. Maken til det vi her for nokre år sidan kalla songarluer. Det synte seg etter kvart at dette var fleire blandakor frå Finland som skulle på songarstemne i Sverige. Det var ikkje måte på kor dei song utover seinkvelden og natta, og eg er temmeleg sikker på at dei hadde det skikkeleg kjekt på songarstemne, kvar det no skulle vere.