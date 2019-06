16 nasjonalitetar ved Ørsta opplæringssenter

Nyheiter

Det informerte rektor Oddbjørn Aam om i levekårsutvalet onsdag.

43 av elevane går norskopplæring og 22 på grunnskuleopplæring.

– Vi har ansvar for alle over 16 år. Dei som er yngre går inn i ordinær grunnskule, fortalde Aam.

Per i dag kjem elevane frå 16 ulike nasjonalitetar, der dei fleste er syrarar.

– Der er mange utfordringar å ta tak i. Nokre er analfabetar og har aldri gått på skule. Men vi tek alle på alvor og gjer så godt vi kan til ei kvar tid.

Nyleg var det gjennomført ei brukarundersøking ved opplæringssenteret. Den viser at 70 prosent av elevane seier at dei trivst svært godt på opplæringssenteret.

– Ein formidabel auke frå året før, då rundt 40 prosent sa det same, men vi har også dei som ikkje trivst, og dette er vi obs på, forsikra Aam.

– Eg vil at alle skal trivast og at alle skal oppleve at dei har nokon å vere saman med, og at dei vert sett av lærarane.

Og framtidsdraumen?

– At vi endar opp i eit felles bygg saman med Ørsta vidaregåande skule. Det er framtida.