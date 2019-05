Vil til Arendalsveka

Nyheiter

Martin Engeset frå Ørsta har søkt om å få kome til Arendalsveka, mellom annan for å informere om Koranen. Bakgrunnen er at organisasjonane Alliansen og Sian får ikkje får delta på arrangementet for den norske politiske eliten.

I korrespondansen mellom arrangørane og Engeset står det mellom anna:"Som reaksjon på Dykkar noko utrulege avgjerd om å stenge ute to utstillarar, etter press frå m.a. Arbeidarpartiet, søkte eg om ein liten standplass med sikte på å gje nøktern og sakleg informasjon om Koranen, etc."

Engeset gjer merksam på at han er medlem i det politiske partiet Demokratene, men omtalar seg som " sovande medlem og listefyll til valet". Engeset opplyser også om at han har skrive mange innlegg i avisene om islam.

Samstundes har ein ei salsbod med ulike artiklar, som han ønskjer å ta med seg til Arendal: "Vi driv sal av i hovedsak kle - arbeidskle, militær- ogjaktkle + litt andre kle til dame, herre og born. Vi vil i så fall nytta eit hjørne av standen til informasjon om Koranen, etc , men som sagt nøkternt og sakleg", skriv han i korrespondansen med arrangørane.