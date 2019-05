Markerte verdas tobakksfrie dag

Nyheiter

Victoria Nedrelid frå Hjørungavåg sit med vesle Otilie i armane på Volda sjukehus. Ho har besøk av Gunn-Torill Vollset og Lisbeth Svendsen frå Astma- og allergiforbundet i samband med «Verdas tobakksfrie dag».

– Vi er her for å dele ut brosjyrar og sette fokus på betydninga av passiv røyking og lungehelse for barn, fortel dei to.

– Barn er spesielt sårbare for andre sin tobakksrøyk, då lungene og immunsystemet deira ikkje er ferdig utvikla.

Det er Verdens Helseorganisasjon som har sett 31. mai som Verdas tobakksfrie dag. Målet er å skape merksemd om helseskadane og risikoen tobakk fører med seg. Årets tema er korleis tobakk påverkar lungehelsa negativt på mange område, frå kreft til kols.

På sjukehuset delte dei to ut materiell og brosjyrar, mellom anna klutar med trykket «Eg er fødd tobakksfri» på.

– Og slik skal det også halde fram, forsikrar den ferske mora og no tobakksfrie Victoria Nedrelid.

– Eg har ingen planar om å byrje på att, seier ho, med ein nøgd bylt i armane.